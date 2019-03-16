СМИ: при пожаре в Париже, устроенном манифестантами, пострадали 11 человек

16 марта 2019 20:24 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек получили легкие ранения при пожаре, устроенном агрессивными участниками демонстрации движения "желтых жилетов" в здании, где расположено банковское агентство. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в субботу сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел в центре города, недалеко от Елисейских Полей - главного проспекта Парижа. По данным телеканала, среди пострадавших двое полицейских. В тушении пожара принимали участие десять пожарных машин.

Ранее министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил на своей странице в Twitter, что пожар потушен, а сотрудники пожарной службы и силы правопорядка провели эвакуацию жителей дома. Кастанер также назвал "убийцами" тех, кто поджег здание.

Массовая акция протеста "желтых жилетов" проходит в Париже в 18-й раз. Согласно последним данным, задержаны 64 человека, однако данная цифра не окончательная. На прошлой неделе, 9 марта, согласно данным министерства внутренних дел республики, в демонстрациях по всей стране приняли участие менее 30 тыс. человек. Это стало самым низким уровнем мобилизации активистов движения за всю его историю, при том, что на первую общенациональную акцию протеста 17 ноября вышло в 10 раз больше - 282 тыс. человек.

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