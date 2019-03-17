Манифестанты ворвалась в здание телевидения Сербии

17 марта 2019 01:58 (UTC+04:00)

Несколько десятков манифестантов ворвались в субботу в задние национального телевидения Сербии RTS в ходе протестного шествия. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило RTS.

Ранее в Белграде прошла массовая антиправительственная акция, аналогичные выступления организуются в стране с декабря. Поводом стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров - Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.

Манифестанты в субботу заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи. Манифестанты остаются в вестибюле здания.

Телеканал N1 вел трансляцию. Во время прорыва в здание вместе с протестующими были лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас, которые потребовали встречи с руководством телеканала. Затем они пожелали прямого включения в эфир, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.

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