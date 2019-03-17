Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

17 марта 2019 04:59 (UTC+04:00)

Адвокат и общественный активист Зузана Чапутова с 40,3% голосов и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович с 18,7% проходят во второй тур выборов президента Словакии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщило в ночь на воскресенье статистическое управление республики после подсчета данных с 99% участков.

На третьем месте экс-глава словацкого верховного суда Штефан Гарабин с 14,4%. Остальные получили от 10,6% до 0,07%.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, 30 марта пройдет второй тур.

"Окончательные итоги первого тура выборов будут объявлены в 12.00 (14.00 мск) в воскресенье, после того как их утвердит госкомиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий", - сообщило статведомство.

Чапутова уже поздравила Шефчовича со вторым местом и выходом во второй тур.

"Нас ждет напряженный период между первым и вторым турами выборов. Я надеюсь, что он пройдет в честной борьбе, без взаимных нападок", - заявила она, комментируя итоги первого тура.

В субботних выборах приняли участие, по предварительным данным, 48,5% зарегистрированных избирателей.

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