Месси установил рекорд по числу побед в составе "Барселоны"

18 марта 2019 04:31 (UTC+04:00)

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье в матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде победила "Бетис" со счетом 4:1. 31-летний аргентинский нападающий забил три мяча.

Теперь на счету Месси 477 побед, у Хави - 476. Третье место по этому показателю занимает бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста (459).

Кроме того, Месси догнал по количеству матчей за "Барселону" Иньесту (674). Лидирует Хави (767).

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси - пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года - "Золотой мяч".

В текущем сезоне Месси провел 26 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 29 мячей. "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.

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