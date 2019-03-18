В Бельгии проверяют сообщения о подготовке нападения на вокзал Антверпена

Бельгийское ведомство по борьбе с организованной преступностью DJSOC получило сообщения о готовящемся нападении в Антверпене в ответ на расстрел людей в мечети в Новой Зеландии, полиция проводит проверку, сообщила в понедельник медиагруппа Sudpresse, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Анонимное сообщение об угрозе нападения с применением автоматического оружия на один из центральных вокзалов страны получено в субботу около 14.00 в ответ на нападения, совершенные в пятницу в двух мечетях в Крайстчерче", - сообщает Sudpresse.

По данным медиагруппы, в свое электронное послание аноним в качестве иллюстрации вложил фотографию центрального железнодорожного вокзала Антверпена.

"В настоящее время проводится расследование в Антверпене при поддержке других компетентных служб безопасности. Мы внимательно следим за этим", - заявили Sudpresse в центре по анализу угроз при МВД Бельгии.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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