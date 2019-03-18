Власти Нидерландов подняли уровень террористической угрозы в Утрехте

18 марта 2019 15:54 (UTC+04:00)

Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт, где произошла стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, полиция Нидерландов поручила руководству школ города Утрехт запереть двери учреждений. По данным агентства, предполагаемый стрелок находится на свободе.

Стрельба произошла в районе трамвайной остановки. Портал Dutch News со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина неожиданно начал стрелять вокруг себя. Лежащая рядом с ним женщина повторяла: "Я этого не делала".

Как сообщило агентство Франс Пресс, в результате стрельбы погиб как минимум один человек. Полиция подтверждает вероятную гибель одного человека в результате инцидента. Правоохранители также заявили, что произошедшая стрельба могла иметь террористический мотив.

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