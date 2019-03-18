Голландская полиция арестовала мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте

Голландская полиция арестовала 37-летнего мужчину, открывшего огонь в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли трое.

Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация. "Подозреваемый в атаке 37-летний Гёкмен Таныш арестован", - сообщил телеканал со ссылкой на представителей полиции.

По данным правоохранителей, в результате атаки, произошедшей в понедельник днем, три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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