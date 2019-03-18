Футбольный клуб "Аякс" продлил контракт со спортивным директором Овермарсом

18 марта 2019 23:44 (UTC+04:00)

Голландский футбольный клуб "Аякс" объявил о подписании нового соглашения со спортивным директором команды Марком Овермарсом. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 45-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Овермарса заинтересован английский "Арсенал", которому не удалось подписать контракт со спортивным директором испанской "Севильи" Рамоном Мончи.

В качестве игрока Овермарс выступал за Аякс с 1992 по 1997 год, проведя за команду 135 матчей в чемпионате Нидерландов, забив 36 мячей. В составе голландского клуба он трижды побеждал в чемпионате страны, дважды становился обладателем Суперкубка и один раз - Кубка Нидерландов, а также победителем Лиги чемпионов и финалистом Кубка УЕФА. Должность спортивного директора Овермарс занимает с июля 2012 года.

В текущем сезоне "Аякс" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 62 очка после 26 матчей. В 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" сыграет с итальянским "Ювентусом, первый матч 1/4 финала пройдет 10 апреля, ответный - 16 апреля.

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