Главы минобороны США и Франции обсудили сотрудничество в Сирии

19 марта 2019 07:10 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан провел встречу с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которой стороны договорились продолжить свое сотрудничество для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр Шанахан и министр Парли договорились продолжить совместную работу в качестве партнеров по коалиции для обеспечения безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - говорится в заявлении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны также обсудили ряд других вопросов, включая обязательство США уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" и продолжить лидерство в коалиции против ИГ.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

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