Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран

20 марта 2019 12:45 (UTC+04:00)

Финляндия заняла первое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, составляемом в рамках инициативы ООН Sustainable Development Solutions Network (SDSN), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд. Помимо нее в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

На последнем месте в рейтинге оказался Южный Судан, также наименее счастливыми странами стали ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда, Йемен, Малави, Сирия, Ботсвана и Гаити.

Доклад составляется на основании исследования мнений жителей 156 стран. В опросах исследуются несколько аспектов, в том числе ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, коррупции и другие данные. Показатель счастья измеряется на основании данных опросов за три года, рейтинг 2019 года составлен по данным 2016-2018 годов.

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