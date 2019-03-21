Британии могут продлить сроки выхода из Евросоюза, заявила Меркель

Великобритании может быть предоставлено краткосрочное продление сроков выхода из ЕС, данный вопрос будет активно обсуждаться в ходе начинающегося в четверг Совета ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"О краткосрочном продлении можно говорить в позитивном ключе", - сказала Меркель, добавив, что данный вопрос лидеры ЕС будут активно обсуждать в четверг, условием для такого решение мог бы стать "позитивный вотум британского парламента", а также соблюдение итогов выборов в Европарламенте, которые состоятся в мае.

Меркель, касаясь соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit, заявила, что продолжает лично стремиться к организованному выходу, который "не только в интересах Великобритании, но и Германии, и всех 27 государств-членов ЕС". Однако "несмотря на все усилия", которые Берлин прикладывает для организованного Brexit, Германия "в течение месяцев и недель ведет подготовку" к выходу Великобритании из ЕС без соглашения, для этого "принят комплекс мер на европейском и национальном уровне", сказала канцлер.

Она добавила, что независимо от решения британцев о выходе из ЕС, "мы стремимся к хорошим и тесным отношениям" в будущем, в частности в вопросах "внешней и внутренней политики, сотрудничества в НАТО и ООН".

"Двери с нашей стороны остаются открытыми", - сказала Меркель.

Парламент Соединенного Королевства на прошлой неделе принял резолюцию, по которой срок Brexit может быть перенесен с 29 марта на 30 июня, если на текущей неделе палата общин все же утвердит текст предлагаемого Мэй договора об условиях выхода из ЕС. Накануне источник РИА Новости в Европарламенте сообщил, что ЕС прорабатывает подготовку продления срока выхода Британии из Евросоюза.

Тема отсрочки выхода Великобритании будет обсуждаться на саммите Евросоюза 21-22 марта.

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