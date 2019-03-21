В Бирмингеме мужчина атаковал четыре мечети

21 марта 2019 14:39 (UTC+04:00)

Полиция Великобритании проводит расследование в связи с тем, что в ночь на четверг в Бирмингеме произошло четыре нападения на мечети, в зданиях разбиты стекла, сообщает полиция графства Уэст-Мидлендс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пока мы не знаем мотив совершения атак прошлой ночью", - заявил представитель полиции Дейв Томпсон.

Как говорится в заявлении полиции, о первом случае сообщили в полицию примерно в 02.30 утра пятницы по местному времени. Сообщалось, что неизвестный мужчина при помощи кувалды разбил окна в одной из мечетей. Впоследствии поступило еще одно подобное сообщение. Полиция начала патрулирование в районе расположения мечетей в городе и выявила, что повреждения получили четыре молитвенных сооружения.

В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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