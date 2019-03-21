Мэй надеется, что парламент не даст Великобритании покинуть Евросоюз без сделки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй надеется, что британский парламент одобрит проект соглашения по Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила журналистам в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Важно, чтобы парламент воплотил в жизнь результаты референдума и позволил осуществить для британцев Brexit, я искренне надеюсь, что мы сможем сделать это со сделкой. Я продолжаю работать над тем, чтобы парламент мог согласовать сделку и мы могли покинуть [ЕС] упорядоченным образом", - сказала Мэй.

Британский премьер в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из сообщества до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit.

Кратко общаясь с журналистами в Брюсселе, Мэй не стала комментировать заявление Туска. По ее словам, продление переговоров до конца июня может помочь сдвинуть их с мертвой точки. "Я нахожусь здесь сегодня, чтобы обсудить с коллегами по ЕС наш запрос на краткосрочное продление статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС] до конца июня. Краткосрочная отсрочка даст парламенту время на то, чтобы сделать свой окончательный выбор, который воплотит в жизнь результат референдума", - сказала она.

В канцелярии Мэй признали, что премьеру будет "невероятно трудно" добиться поддержки депутатов в отношении ее сделки по Brexit, когда она, как ожидается, на следующей неделе будет вынесена в третий раз на голосование Палаты общин. "Это невероятно сложный процесс. Премьер-министр неустанно работает над тем, чтобы осуществить то, за что проголосовал народ", - сказала пресс-секретарь главы британского правительства. Одновременно источник телеканала Sky News в правительстве скептически оценил шансы премьера на то, что сделка будет одобрена.

Ранее британские законодатели уже дважды отвергали предложенный Мэй проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

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