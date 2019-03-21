В Амстердаме запретили проводить туры по Кварталу красных фонарей

21 марта 2019 19:08 (UTC+04:00)

Власти Амстердама запретят организованные туры по Кварталу красных фонарей и сократят максимальное число участников туров по остальному историческому центру максимум до 15 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационный портал DutchNews.

"Данное решение является последним в ряду мер, которые принимает муниципалитет, чтобы уменьшить неудобства для местных жителей, вызванные слишком большим числом туристов", - отмечает онлайн-издание.

Запрет вступит в силу с 1 января следующего года и будет распространятся на посещение баров и другие организованные прогулки в сопровождении гида.

Как показывают исследования, каждую неделю через центр Квартала красных фонарей проходит более тысячи групп с пиком в 28 групп в час ранним вечером.

Местные власти начали ужесточать правила в отношении туристических групп в Квартале красных фонарей с 2018 года. К настоящему времени все сопровождающие должны быть официально зарегистрированы и соблюдать установленный лимит на число туристов в группе. Кроме того, запрещены туры поздним вечером.

Организованные экскурсии за пределами района теперь также должны будут проводиться лишь официальными гидами. Помимо этого, будут запрещены бесплатные туры, зазывание участников на улице и введен туристический налог на билеты.

В прошлом году омбудсмен Амстердама Арре Зурмонд сравнил столицу Нидерландов ночью с "джунглями, где выживает сильнейший". Меры, принятые властями, позволили сократить неудобства для местных жителей, однако значительное большинство обитателей этого района по-прежнему заявляют, что подобные туры причиняют им беспокойство.

Мэр Фемке Халсема в качестве кардинальной меры предложила вообще перенести сам Квартал красных фонарей в другой менее населенный район города.

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