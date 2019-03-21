В канализации Британии нашли смертельно опасные "супербактерии"

Биологи нашли энтерококк, неуязвимый для действия всех "антибиотиков последней надежды", в сточных водах на двух десятках очистных сооружений Великобритании. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, описание бактерий и возможные пути борьбы с этой угрозой были представлены в журнале Genome Research.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков.

Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" штаммам вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Шэрон Пикок (Sharon Peacock) из Кембриджского университета (Великобритания) и ее коллеги нашли гораздо более опасный и крупный "инкубатор" супербактерий, изучая образцы воды, собранные на двух десятках станциях водоочистки, построенных в разных городах Британии.

Их отстойники, как предположили ученые, не должны уступать больницам и фермам в способности "выводить" новые штаммы микробов, стойких к действию антибиотиков, так как сюда попадают все те же "ингредиенты", причем в гораздо больших количествах, а также все возможные питательные вещества, необходимые для роста бактерий.

Подозрения биологов оправдались – им удалось найти "супербактерий" не только в сточных водах, но и в уже очищенной жидкости на 17 из 20 установок, которые им удалось изучить. На трех других микробы отсутствовали в обработанных нечистотах благодаря тому, что их владельцы использовали ультрафиолетовые лампы для дезинфекции.

Во всех этих образцах, как отмечают ученые, присутствовало сразу несколько штаммов энтерококка (Enterococcus faecium), неуязвимого для действия ванкомицина, популярного "антибиотика последней надежды", а также ампициллина и других пока эффективных лекарств.

Когда ученые расшифровали их геномы, они обнаружили, что эти микробы используют те же гены для защиты от действия антибиотиков и различных бактерицидных препаратов, что и другие штаммы Enterococcus faecium, найденные в крови больных и в канализациях больниц. Как предполагают Пикок и ее коллеги, это говорит о прямой родственной связи между ними.

Открытие опасных разновидностей этого микроба на почти всех очистных сооружениях британских городов, по мнению исследователей, говорит о том, что медики сейчас недооценивают опасность "супермикробов" и то, с какой скоростью они могут распространяться по окружающей среде и выживать в ней.

Как с ними бороться? Отсутствие энтерококка в очищенной воде на трех станциях, использующих ультрафиолетовые лампы, говорит о том, что пока они остаются самым эффективным средством для борьбы с супермикробами. Ученые предлагают установить подобные приборы на всех очистных сооружениях Британии для сдерживания дальнейшего распространения инфекции.

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