ЕС готов дать отсрочку по Brexit только до 22 мая - СМИ

Представители ЕС в четверг на саммите в Брюсселе постановили, что Brexit должен состояться не позднее 23 мая, тем самым отклонив просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке до конца июня, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Евросовет обязуется вынести до 29 марта 2019 года решение о продлении (срока Brexit – ред.) до 22 мая 2019 года при условии, что соглашение о выходе будет одобрено палатой общин на следующей неделе", - сообщает газета Guardian со ссылкой на на проект решения ЕС, поступивший в распоряжение журналиста газеты Politico Europe.

Источники издания сообщили, что в ходе обсуждения некоторые представители ЕС высказались за более длительную отсрочку, а некоторые - за более короткий срок, однако большинство высказалось за 22 мая как за предельный срок для Brexit. В качестве причины называется то, что выход Великобритании из союза должен состояться до выборов в Европарламент, которые пройдут 23 мая.

В среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС. Накануне премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

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