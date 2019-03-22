Макрон встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта - СМИ

22 марта 2019 00:19 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже 26 марта канцлера ФРГ Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает в четверг агентство France Presse со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также, как уточнили в Елисейском дворце, во французскую столицу в этот день прибудет председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Главными темами обсуждений станут торговые отношения и вопросы защиты окружающей среды, в частности выполнение положений Парижского соглашения по климату.

Целью данной встречи, созванной по инициативе Макрона, станет "поиск точек соприкосновения между Европой и Китаем", добавил представитель президентской администрации. По его словам, это мероприятие позволит заложить основу для предстоящего саммита ЕС - КНР 9 апреля.

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