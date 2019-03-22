Во Франции сошел с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами

22 марта 2019 16:01 (UTC+04:00)

Грузовой поезд, перевозивший аммиак и соду, сошел с рельсов во французском департаменте Ланды утром в пятницу, говорится в коммюнике местных властей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня утром грузовой поезд, состоящий из десяти вагонов, сошел с рельсов в коммуне Бегаар… Из десяти вагонов оказались затронуты три, перевозившие токсические вещества", - сообщается в заявлении.

Там отмечается, что, в частности, сошел с рельсов вагон, в котором содержалось 32 тонны аммиака, утечки из него не произошло.

"Два других вагона, в которых перевозилось 66 и 67 тонн соды, лежат на путях. В одном из них - небольшая утечка… Она не представляет особой опасности", - отмечают власти.

На месте инцидента работают спасатели, вокруг установлен периметр безопасности. Власти призывают людей избегать зоны происшествия и следовать требованиям спасательных служб.

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