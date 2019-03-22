Во Франции из мэрий начали массово воровать портреты Макрона

Многочисленные случаи кражи портретов французского президента Эмманюэля Макрона были зафиксированы в течение последнего месяца в нескольких мэриях по всей стране. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает в пятницу газета La Parisien, до сих пор следователям не удалось обнаружить похищенные предметы.

По ее информации, молодые люди, иногда в желтых светоотражающих жилетах, свободно заходят в административные здания или в залы бракосочетания, откуда беспрепятственно забирают портреты. От их действий пострадали офисы городских управленцев в 1-м, 3-м, 4-м, 5-м и 15-м округах Парижа, а также мэрий в Лионе, Биаррице, Юстарице и других городах. Последние две кражи произошли 19 марта в Сен-Жан-Пье-де-Пор и Молеон-Лишар в департаменте Атлантические Пиренеи. Примечательно, что многие из этих эпизодов транслировались в соцсетях.

За этими акциями стоят активисты экологических движений, в том числе Anv-COP21, которые подобным образом пытаются привлечь внимание к "бездействию властей в вопросе предотвращения изменения климата". Как сообщается на сайте Anv-COP21, на данный момент было украдено уже 26 портретов. Пока полиции не удалось найти ни один, однако в ходе следственных мероприятий был задержан 21 человек и проведено 14 обысков. Кроме того, в соответствии со "счетчиком" организации, в отношении 14 человек были заведены административные дела.

"Несмотря на обыски, задержания и (судебные) процессы в отношении наших активистов, мы продолжим осуждать бездействие правительства перед лицом изменения климата, - гласит послание организации. - Пока не будут приняты достаточно радикальные действия по удержанию повышения температуры на отметке 1,5 - 2 градуса по цельсию максимум, мы продолжим наши акции".

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