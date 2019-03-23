"Желтым жилетам" запретили устраивать манифестации на Елисейских полях 23 марта

Префектура полиции Парижа запретила проведение манифестаций движения "желтых жилетов" в предстоящую субботу, 23 марта, на Елисейских полях, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщило AFP.

Кроме этого, любые демонстрации будут запрещены в этот день на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского дворца - резиденции президента и Бурбонского дворца, где заседают депутаты нижней палаты французского парламента.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что власти будут запрещать проведение акций протеста "желтых жилетов" в определенных кварталах в случае присутствия в рядах участников демонстраций погромщиков-ультрарадикалов. В Париже действие этой меры, как уточнил премьер, будет касаться Елисейских полей, в Бордо - площади Пеи Берлан, в Тулузе - площади Капитолия.

Волна протестов "желтых жилетов" в прошлую субботу собрала во Франции, по данным министерства внутренних дел, около 32 тыс. человек. В Париже демонстрация сопровождалась массовыми погромами и столкновениями ультрарадикалов с полицией. Эпицентром столкновений стали Елисейские поля, где агрессивные демонстранты разгромили и подожгли десятки магазинов, кафе, газетных киосков. По данным министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, "желтые жилеты" и примкнувшие к ним группы хулиганов нанесли Франции в ходе многомесячных манифестаций ущерб в €200 млн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.