В Финляндии на аукцион выставят одну из самых редких кружек с муми-троллями

23 марта 2019 05:57 (UTC+04:00)

Одна из самых редких кружек с персонажами книг Туве Янссон о муми-троллях будет в апреле выставлена в Финляндии на аукцион. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

На кружке изображена Филифьонка, натирающая губкой пол, - высокое худощавое существо в красной одежде, лицом напоминающее собаку. Особенность изделия в том, что оно представляет собой заводской брак - в ходе производства картинка на нем пропечаталась неправильно: она обрезана пополам и нанесена на кружку два раза подряд так, что одно изображение занимает нижнюю половину кружки, а второе - верхнюю.

На заводе "Арабия", где изготавливают посуду с муми-троллями, кружке каким-то образом удалось пройти контроль качества и получить заводскую печать, что придало ей еще большую ценность для коллекционеров.

По словам Петри Вуоринена - исполнительного директора аукционного дома в городе Туренки, где и пройдут торги, "нынешний владелец изделия купил его через интернет восемь лет назад и заплатил за приобретение несколько сотен евро". Сами по себе кружки с Филифьонкой - не редкость, их выпускали с 2004 по 2013 год. Однако печать завода на дне с внешней стороны, говорит Вуоринен, делает ее единственной в своем роде, поскольку в "Арабии" стараются собрать все кружки с неправильно нанесенным рисунком и не допустить их попадания в продажу.

Как сообщила газета Ilta-Sanomat, на интернет-аукционе с конца прошлого года продается еще одно подобное изделие - кружка с таким же двойным изображением муми-тролля. Цена этого лота - €22,6 тыс. Правда, от кружки с Филифьонкой его отличает то, что на нем нет печати "Арабии".

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