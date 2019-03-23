Макрон раскритиковал итоги саммита ЕС по изменению климата

23 марта 2019 10:43 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "в высшей степени недостаточными" заключения по климатическим изменениям состоявшегося в Брюсселе 21-22 марта саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Компромисс был найден, но он принадлежит к числу тех европейских компромиссов, которые относятся к возможно наименее худшим решениям", - так оценил Эммануэль Макрон принятое в пятницу постановление по климату Европейского совета.

По его мнению, не дан ясный ответ ни по обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 года; ни по вызовам, определенным в научном плане лучшими экспертами; ни по оправданным требованиям молодежи, которая каждую неделю проводит в европейских столицах свои манифестации в защиту климата.

"По этой части нам также нужно пробуждение. Но оно еще не произошло. Не буду вам лгать", - сказал Эммануэль Макрон журналистам, комментируя на брифинге итоги саммита ЕС.

По его словам, все, что удалось добавить к проекту постановления, - это обсудить данную тему до конца полугодия на другом Европейском совете, и то потому, что в сентябре предстоит саммит ООН по климату.

"Но мы не можем довольствоваться заключениями, которые даже не осмеливаются напомнить, что мы должны достичь углеродного нейтралитета к 2050 году", - подчеркнул президент Франции.

"Тем не менее, мы продолжим импульс и мобилизацию, они необходимы", - заявил Макрон.

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