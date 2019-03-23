Во Франции ученые выясняют причины феномена внезапной смерти спортсменов

23 марта 2019 11:47 (UTC+04:00)

Группа французских ученых приступила к изучению феномена внезапной смерти спортсменов. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Bleu. По ее данным, ежегодно в стране скоропостижно умирает около 1 тыс. спортсменов, как профессионалов, так и любителей. В основном это мужчины, многие из которых не достигли и 35 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил профессор кардиологии Университетского госпиталя города Ренн Франсуа Карре, "в отношении лиц старше 35 лет причина смерти хорошо известна - в большинстве случаев это инфаркт миокарда". "В группе же лиц моложе 35 лет в 40-50% случаев причину летального исхода установить не удается, - сказал он в интервью радиостанции. - А ведь речь идет о спортсменах высокого уровня, которые постоянно находятся под тщательным медицинским наблюдением".

Свое исследование французские медики начали с инициативы по созданию в стране специального регистра, в который будут вноситься описания случаев внезапной смерти спортсменов, в частности, данные вскрытия и посмертного генетического анализа. Последний, как настаивают эксперты, должен стать обязательным, так как в настоящее время он проводится лишь в некоторых случаях. По мнению профессора кардиологии из парижского госпиталя Питье-Сальпетриер Филиппа Шаррона, это необходимо из-за наличия свидетельств того, что в ряде случаев причинами внезапной смерти спортсменов были унаследованные ими заболевания.

Проект поддержала и Французская ассоциация судебной медицины, которая намерена в самое ближайшее время составить и разослать своим структурам протоколы действий при вскрытии в случаях внезапной смерти спортсменов.

Исследование поддержали и французские федерации разных видов спорта. Они высказались за проведение пропагандистской кампании с целью привлечения внимания молодых спортсменов к этой проблеме. Ранее федерации, напротив, старались ограничивать распространение такой информации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон раскритиковал итоги саммита ЕС по изменению климата
Европа 10:43
Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Китаем и Францией
Китай 04:52
"Желтым жилетам" запретили устраивать манифестации на Елисейских полях 23 марта
Европа 00:38
Во Франции сошел с рельсов грузовой поезд с токсичными веществами
Европа 22 марта 16:01
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Европа 21 марта 09:29
Трамп провел телефонный разговор с Макроном
США 20 марта 00:40
Лента новостей
Шакил О'Нил стал новым лицом рекламной кампании сети пиццерий Papa John's
В мире 12:42
НАТО расширит сотрудничество с Грузией
Грузия 12:25
Решение о переименовании столицы Казахстана - важнейшее событие в истории страны
Казахстан 12:25
Компании из США и Австрии инвестируют в строительство нового завода в Узбекистане
Бизнес 12:12
Турецкая компания построит новую теплоэлектростанцию в Узбекистане
Энергетика 12:08
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 12:00
Турецкая компания построит новую ТЭС в Узбекистане
Энергетика 11:59
Губернатор афганской провинции ранен в результате взрывов на стадионе (Обновлено)
Другие страны 11:56
Изменятся ли цены на жилищном и автомобильном рынках Баку в марте-апреле 2019 года?
Бизнес 11:52