В Париже на акциях "желтых жилетов" задержали более тридцати человек

Французские правоохранительные органы задержали более 30 человек в Париже, где в субботу проходят протесты "желтых жилетов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передаёт портал France Info со ссылкой на префектуру полиции, к полудню парижская полиция задержала 31 человека.

Крупная манифестация "желтых жилетов" по согласованному маршруту от площади Данфера-Рошро ещё не началась. В настоящее время группа из нескольких десятков протестующих участвует в акции на площади Трокадеро.

Накануне стало известно, что новый префект парижской полиции Дидье Лальман принял решение о запрете манифестации "жёлтых жилетов" на Елисейских полях и в периметре, включающем президентскую резиденцию и Национальное собрание.

Для соблюдения распоряжения на главном парижском проспекте несут службу усиленные наряды полиции и жандармов. Правоохранители проверяют прохожих, досматривая их рюкзаки, чтобы не допустить проникновения протестующих на площадь у Триумфальной арки и в ее окрестности.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Акция протеста, проходившая на Елисейских полях 16 марта, сопровождалась серьезными столкновениями и беспорядками. По итогам манифестации руководство страны приняло решение сменить парижскую полицейскую верхушку и изменить стратегию поддержания порядка в местах проведения акций протеста. В частности, теперь местные власти могут запрещать проводить манифестации в определенных местах. Еще одной мерой стала возможность использования полицейскими дронов и красящих веществ в ходе разгона протестующих.

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