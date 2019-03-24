Два человека пострадали при крушении вертолета в Норвегии

24 марта 2019 01:26 (UTC+04:00)

Два человека пострадали в результате крушения вертолета в норвежской губернии Телемарк в субботу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила в Twitter местная полиция.

"Местом происшествия является Ланнёй, остров, у которого нет дороги, соединяющей его с континентом. Два человека пострадали, у одного, скорее всего, тяжелые травмы. Вертолет скорой помощи находится на месте вместе с полицией и автомобилем скорой помощи", - говорится в сообщении.

В полиции указали, что пострадавших доставят в госпиталь Уллеволь в Осло. О причинах происшествия пока не сообщается.

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