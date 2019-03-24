В Мадриде прошел митинг с требованием провести новый референдум по Brexit

24 марта 2019 03:11 (UTC+04:00)

Митинг против выхода Великобритании из ЕС и с требованием проведения в Британии нового референдума по этому вопросу прошел в субботу в Мадриде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инициатором мадридской акции выступила организация EuroCitizens, в которую входят британцы, живущие в Испании.

На площади имени британского премьера Маргарет Тэтчер собрались около сотни человек. На плакатах, которые держали в руках митингующие, было написано: "Я британец, я европеец" и "Я не хочу уходить из Европейского союза".

В референдуме о Brexit 23 июня 2016 года за выход Британии из ЕС проголосовали 51,89%, против - 48,11%.

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