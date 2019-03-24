Times: кабинет Мэй намерен добиться ее отставки и назначения временного премьера

Члены кабинета главы британского правительства Терезы Мэй намерены добиться ее отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в своем Twitter написал в субботу вечером политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман.

"Сегодня я говорил с 11 членами кабинета министров, которые хотят, чтобы премьер-министр подала в отставку. Они намерены выступить против нее на заседании кабмина в понедельник, - написал Шипман. - Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit".

По словам Шипмена, фаворитом сейчас является глава секретариата кабмина и фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон, однако на роль временного премьера прочат также главу британского МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува. Газета The Mail on Sunday, которая также пишет о "заговоре против Мэй", со ссылкой на источники в кабмине сообщает, что именно Гоув пользуется наибольшей поддержкой. Вместе с тем отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет по сути выполнять техническую роль и должен будет уйти с должности, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

"Несмотря на разногласия по поводу кандидатуры преемника, почти все согласны с тем, что Мэй должна покинуть пост, и этого должно хватить, чтобы она по крайней мере назначила дату своего ухода", - пишет Шипман, по словам которого Мэй окончательно утратила доверие собственного окружения, и расколотую Консервативную партию может сплотить только ее уход.

На прошлой неделе газета The Daily Telegraph писала о том, что Мэй по-прежнему поддерживают лишь двое членов ее кабинета, который состоит из главы правительства и 21 министра. В субботу The Times со ссылкой на источники в кабмине писала о том, что давление на Мэй усиливается и верхушка Консервативной партии пытается вынудить ее назначить дату отставки. В премьерской канцелярии, в свою очередь, заявили, что это лишь слухи и премьер-министр упорно работает над тем, чтобы с третьей попытки провести проект соглашения о Brexit через британский парламент.

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