С потерявшего ход в Норвегии лайнера эвакуировали более 260 пассажиров

24 марта 2019 07:52 (UTC+04:00)

Спасатели эвакуировали уже 262 человек с борта лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Спасатели ведут эвакуацию 1,3 тысячи человек с Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Четыре члена экипажа - россияне. К середине ночи были эвакуированы около 150 человек. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.

Пассажиров одного за другим поднимают на вертолеты, но вертолет может взять на борт не более 10-15 человек.

"К 3.15 число спасенных выросло до 262", - пишет газета.

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