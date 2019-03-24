С лайнера у берегов Норвегии эвакуировали более 370 человек

24 марта 2019 12:01 (UTC+04:00)

Спасателям удалось к утру воскресенья поднять на борт вертолетов более 370 человек из 1,3 тысячи с потерявшего ход во время шторма круизного лайнера Viking Sky, 17 человек направлены в больницы, трое – с серьезными травмами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Спасатели ведут эвакуацию 1,3 тысячи человек с Viking Sky, у которого в субботу возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии. Четыре члена экипажа - россияне. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.

"371 человек из 1373 эвакуирован с Viking Sky с помощью вертолетов к утру воскресенья", - сообщает телекомпания. По ее данным, ситуация находится под контролем, эвакуация идет медленно из-за того, что находящихся на борту парома по одному поднимают на борт вертолетов, которые могут вместить по 10-15 человек каждый.

"17 человек направлены в больницы, у троих – серьезные травмы", - отметили в телекомпании. По сообщениям спасательных служб, ситуация развивалась по оптимистичному сценарию: паром в какой-то момент находился всего в 100 метрах от мели и в 900 метрах от берега, прежде, чем его удалось поставить на якорь и зафиксировать.

Эвакуация на судне продолжается, сообщает NRK.

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