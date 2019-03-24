На главу МИД Финляндии попытались напасть - СМИ

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент. Об этом сообщила телекомпания Yle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сам Сойни сообщил, что мужчина попытался ударить его, но был остановлен присутствовавшей на мероприятии охраной.

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", выступающей за более жесткую миграционную политику. По сообщению газеты Iltalehti, он назвал Сойни "предателем родины".

После случившегося, отмечает Yle, глава МИД смог продолжить встречи с избирателями в обычном режиме. Дальнейшая судьба нападавшего пока не известна.

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