Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера в Норвегии (ВИДЕО)

24 марта 2019 17:23 (UTC+04:00)

Видеоагенство Ruptly опубликовало кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Накануне у находящегося у западного побережья Норвегии корабля возникли проблемы с двигателем. Лайнер потерял ход, и судно пришлось буксировать к берегу.

Из-за сильного шторма спасатели не смогли пересадить находящихся на борту Viking Sky людей на другие суда: пассажиров пришлось эвакуировать на вертолетах.

Сейчас эвакуация временно приостановлена, корабль уже покинули 463 человек (примерно треть пассажиров – Прим.ред.). Спасатели запустили три из четырех двигателя судна. Теперь лайнер может самостоятельно двигаться. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек. Известно, что среди членов экипажа норвежского лайнера находятся трое россиян.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Норвежский паром, потерявший ход, буксируют к берегу - СМИ
Европа 14:34
С лайнера у берегов Норвегии эвакуировали более 370 человек
Европа 12:01
С потерявшего ход в Норвегии лайнера эвакуировали более 260 пассажиров
Европа 07:52
Эвакуация людей с судна Viking Sky продлится всю ночь
Европа 04:55
Сборная Испании победила норвежцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2020
Спорт 02:25
Еще одно судно потеряло ход у берегов Норвегии
Европа 01:47
Лента новостей
Ботсванец протаранил свой дом на самолете после ссоры с женой (ВИДЕО)
Другие страны 17:32
Молния ударила в фюзеляж самолета при посадке в Сочи
Россия 17:26
Анри признали лучшим зарубежным футболистом в истории чемпионата Англии
Европа 17:16
Автобус с военнослужащими перевернулся в Турции, есть погибший
Турция 17:11
Три человека погибли в заброшенной шахте в Казахстане
Казахстан 16:19
Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
Казахстан 16:06
На главу МИД Финляндии попытались напасть - СМИ
Европа 16:03
Азербайджан и BP могут начать геологоразведку в Аральском море
Энергетика 15:17
Крушение самолета в Новой Зеландии: двое погибших
Другие страны 15:07