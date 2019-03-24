"Аякс" готов продать "Барселоне" де Лигта за €100 млн - СМИ

24 марта 2019 18:40 (UTC+04:00)

Амстердамский "Аякс" готов продать защитника Маттейса де Лигта испанской "Барселоне" за €100 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание Mundo Deportivo.

Ранее "Барселона" предложила €60 млн за 19-летнего футболиста, однако эта сумма не устроила руководство "Аякса". По информации источника, голландец хочет перейти только в испанский клуб, несмотря на интерес со стороны итальянского "Ювентуса", немецкой "Баварии", французского ПСЖ и испанского "Реала".

Также отмечается, что переход голландца в "Барселону" не выгоден агенту футболиста Мино Райоле, которого больше устраивают предложения других европейских клубов.

Де Лигт является выпускником футбольной академии "Аякса", он дебютировал за основную команду в 2016 году. Де Лигт с 18 лет является капитаном "Аякса", игрок провел 104 матча за амстердамский клуб, забив 10 мячей. За сборную Нидерландов де Лигт сыграл в 14 встречах.

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