Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я рада объявить сегодня перед аудиторией АИПАК (Комитет по американо-израильским общественным отношениям), что после завершения анализа всеми конституционными субъектами, участвующими в процессе принятия решений в моей стране, и, при полном согласии, я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переместим посольство Румынии в Иерусалим, столицу Израиля", - приводит слова Данчилэ пресс-служба румынского правительства.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп открыл посольство в Иерусалиме, и этот шаг впечатлил "румынский народ". Данчилэ отметила, что Израиль и США это "особые стратегические партнеры Румынии", она сообщила, что в будущем запланировано совместное заседание румынского и израильского правительств.

Правительство Румынии 25 апреля 2018 года запустило процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что не был проинформирован о возможном переносе посольства страны и считает эту инициативу правительства нарушением международного права.

Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

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