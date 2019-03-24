Лондонский аэропорт частично эвакуировали из-за пожарной сигнализации

24 марта 2019 20:28 (UTC+04:00)

Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с активацией пожарной сигнализации части терминала эвакуированы в качестве меры предосторожности. Причина, по которой сработала сигнализация, в настоящее время выяснятся", - отмечается в сообщении аэропорта.

По сообщениям пассажиров в соцсетях, вылеты рейсов задерживаются в связи с эвакуацией. На месте работают пожарные и службы аэропорта.

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