Петиция за отмену Brexit собрала 5 млн подписей

Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 5 млн собранных подписей. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До этого рекорд популярности принадлежал давно закрытой для новых подписей петиции о проведении повторного референдума по вопросу Brexit, собравшей в 2016 году 4 млн и 150 тыс. подписей.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это "воля народа". Мы должны покончить с этим утверждением, продемонстрировав силу общественной поддержки идее остаться в ЕС. Референдум может не состояться, поэтому голосуйте сейчас", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей под петицией был начат 20 февраля. К 18 марта она собрала 10 тыс. подписей, к 20 марта их число превысило 100 тыс., а уже на следующий день перевалило за 2 млн. Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. должна быть рассмотрена в парламенте. При этом никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены. Правительство Великобритании и его глава Тереза Мэй резко выступают против того, чтобы отзывать уведомление о намерении Великобритании покинуть ЕС, которое Лондон направил Брюсселю 29 марта 2017 года, задействовав статью 50 Лиссабонского договора о Евросоюзе.

По итогам проведенного в июне 2016 года референдума, на который был поставлен вопрос о необходимости выхода Великобритании из европейского сообщества, 17,4 млн британцев (51,9% голосовавших) высказались за проведение Brexit. 16,1 млн человек (48,1%) проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. По данным опроса, опубликованным социологической службой YouGov на этой неделе, сейчас 61% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство не выходило из Евросоюза, в то время как 39% готовы поддержать "развод" Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте соглашения о Brexit, утвержденного Евросоюзом, но пока так и не получившим одобрения британского парламента.

В связи с тем, что Палата общин дважды отвергала проект сделки, в четверг 27 глав государств и правительств ЕС приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

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