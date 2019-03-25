В Британии раскрыли детали переговоров Мэй с рядом министров

25 марта 2019 00:34 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с министрами правительства в воскресенье обсудила ряд вопросов, включая возможность голосования в парламенте на следующей неделе по соглашению о Brexit, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра.

"Премьер-министр и ряд министров правительства встретились сегодня в Чекерсе для продолжительных переговоров с высокопоставленными коллегами о реализации Brexit. На собрании обсуждался ряд вопросов, в том числе о том, достаточно ли поддержки в палате общин, чтобы вернуться на этой неделе к голосованию", - сообщил пресс-секретарь.

Ранее источник, знакомый с деталями встречи, сообщал РИА Новости, что Мэй приводит экстренное совещание с министрами в своей загородной резиденции Чекерс на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.

По данным британских СМИ, в заседании принимали участие руководитель аппарата премьера Дэвид Лидингтон, которого считают возможным преемником Мэй в случае ее отставки или смещения с должности, министр по делам Brexit Стивен Баркли, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, а также высокопоставленные представители консервативной партии.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что члены кабинета министров Великобритании планируют сместить Мэй и назначить временного главу правительства.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта. В среду Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.

В субботу премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

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