Китай и Франция обсудят торговые отношения в ходе визита Си Цзиньпина в Париж

Официальная часть визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию начинается в понедельник. Ожидается что главной темой переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце станет развитие торговых отношений между двумя странами, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Главная причина обеспокоенности французского лидера - активное продвижение китайского проекта "Один пояс - один путь", подразумевающего создание единого евроазиатского торгово-экономического пространства и транспортного коридора, открывающего китайским производителям прямой доступ на зарубежные рынки. Выступая после завершения саммита стран ЕС в Брюсселе в пятницу, он заявил, что "время европейской наивности" в вопросах привлечения китайских инвестиций прошло, и призвал выработать единый подход к торговым отношениям с КНР. Данное заявление прозвучало на фоне информации о том, что в ходе своей поездки в Италию Си Цзиньпин подпишет с властями этой страны меморандум о сотрудничестве по проекту "Один пояс - один путь".

Лидеры также планируют обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества, международные проблемы, атомную энергетику и развитие сельского хозяйства. В Елисейском дворце добавили, что в ходе визита китайского лидера будет подписано несколько контрактов, однако на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, какие сферы затронут эти документы, ответа не последовало. Предположительно, информация будет озвучена в ходе пресс-конференции, которая состоится в понедельник по итогам встреч.

Второй день также будет сконцентрирован преимущественно на торговле, однако речь пойдет уже об отношениях с Европейским союзом в целом. Для переговоров с китайским лидером в Париж прибудут канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Целью данной встречи, созванной по инициативе Макрона, станет поиск точек соприкосновения между Европой и Китаем, а также обсуждение реформы Всемирной торговой организации и выполнение норм Парижского соглашения по климату. Это мероприятие позволит заложить основу для намеченного на 9 апреля саммита ЕС - КНР.

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