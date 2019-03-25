СМИ: почти 100 рейсов Alitalia отменили в Италии из-за забастовки

Профсоюзы работников авиатранспорта Италии объявили о проведении 4-часовой забастовки, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник агентство ANSA, компания Alitalia в связи с этим была вынуждена отметить примерно пятую часть своих рейсов - 95 из 550.

Несмотря на отмену рейсов в период с 10:00 (12:00 мск) до 14:00 (16:00 мск), компания пытается предложить пассажирам возможности совершить полет в другое время. В случае отказа предусмотрена компенсация стоимости билета.

Среди отмененных значится рейс из Москвы в Рим (AZ548), а также из Рима в Москву (AZ549). Кроме того, отменены рейсы в Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив, Афины, Тирану, а также по внутринациональным маршрутам.

На весь день прекратила осуществлять полеты компания Air Italia (бывшая Meridiana).

Профсоюзы требуют обеспечения более приемлемых условий работы и гарантий по условиям национального контракта, которые бы защищали от неэтичной конкуренции со стороны экономичных перевозчиков, которые обесценивают труд и услуги сектора, утверждают профсоюзы.

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