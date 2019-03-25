В Ле-Мане эвакуировали здание мэрии

25 марта 2019 19:34 (UTC+04:00)

Мэрия французского города Ле-Ман была эвакуирована в связи с беспорядками, в которых участвуют сотни ярмарочных торговцев и поставщиков, недовольных отменой торгового праздника в центре города, сообщил мэр, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этим утром (в понедельник) защитники ярмарки вступили в столкновения с силами правопорядка. Они перешли недопустимую грань мятежа и насилия. Мэрия была эвакуирована, поскольку стала объектом агрессии протестующих, которые хотят все уничтожить", - заявил в Twitter градоначальник Стефан Ле Фоль.

Ле Фоль, ранее занимавший пост официального представителя кабинета министров Франции, призвал правительство обеспечить безопасность мэрии, которая, по его словам, является "домом для всех жителей Ле-Мана".

Префект департамента Сарт, столицей которого является Ле-Ман, Николя Кийе сообщил, что в центре города собрались около 500 агрессивно настроенных манифестантов, многие из которых прибыли сюда на грузовиках. Им противостоят два эскадрона жандармов в составе 120 человек, передает радио France Bleu.

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