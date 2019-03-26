Евросоюз призвал к сдержанности и прекращению провокаций в секторе Газа

26 марта 2019 02:33 (UTC+04:00)

ЕС призвал к прекращению провокаций со стороны палестинских боевиков в Газе, а также к проявлению сдержанности при реагировании на инцидент с разрушением израильского дома, говорится в сообщении дипслужбы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Израильтяне ранее пригрозили силовым ответом на ракету из Газы, которая разрушила жилой дом в центральной части страны. Семь израильтян, включая двух детей, получили ранения. В понедельник вечером стало известно, что израильские войска начали наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрел.

"Ракетные обстрелы из Газы и любые другие насильственные действия или провокации палестинских боевиков в Газе должны быть немедленно прекращены", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после израильской реакции на инцидент "первоочередной задачей для всех теперь должна стать деэскалация и максимальная сдержанность в целях восстановления спокойствия".

ЕС также выразил полную поддержку усилий Египта и ООН по снижению напряженности.

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