Кризис вокруг Brexit привел к новым отставкам в Британии

26 марта 2019 03:57 (UTC+04:00)

Политический кризис из-за Brexit в понедельник привел к очередным отставкам в Великобритании: правительство покинули замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Все трое выступили в понедельник за предоставление права парламенту определять повестку в среду и проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit, в том числе по таким радикальным идеям, как отказ от Brexit, проведение второго референдума и выход из ЕС без соглашения.

Парламент одобрил соответствующую поправку, против которой выступало правительство. В соответствии с правилами партийной дисциплины, Харрингтон, Берт и Брайн подали в отставку.

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