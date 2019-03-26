Глава ECA выступил против расширения клубного ЧМ

Глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли выступил против проведения клубного чемпионата мира по футболу в новом формате. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ассоциации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начали процесс по рассмотрению концепции будущих клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций после 2024 года. Это начало пути, в котором будут участвовать все заинтересованные стороны. ECA не может поддержать решение Международной федерации футбола [ФИФА] преобразовать клубный чемпионат мира с 2021 года", - заявил Аньелли.

В марте 2019 года ФИФА принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 7 до 24 команд, восемь из которых будут представлять УЕФА, шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала".

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