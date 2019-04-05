Полученные Банком Англии посылки не представляют угрозы

5 апреля 2019 21:38 (UTC+04:00)

Две подозрительные посылки, из-за которых в пятницу вечером полицейские оцепили здание Банка Англии в центре Лондона, не представляют какой-либо угрозы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, полиция Сити сообщила в Twitter.

"Две посылки были признаны безопасными. Оцепление снимается. Спасибо за проявленное терпение", - говорится в сообщении.

Двадцатью минутами ранее полиция Сити также через Twitter сообщила о том, что из-за обнаружения подозрительных почтовых пакетов в радиусе 100 м вокруг здания банка установлено оцепление и перекрыто движение по трем улицам.

В прошлом месяце неизвестные злоумышленники разослали по нескольким адресам в Великобритании маломощные взрывные устройства в конвертах формата А4. Они были обнаружены на территории аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо и в Университете Глазго в Шотландии. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал.

Ответственность за инциденты взяла на себя группировка, называющая себя Ирландской республиканской армией. Предположительно посылки были направлены с территории Республики Ирландия. Правоохранительные органы двух стран ведут совместное расследование.

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