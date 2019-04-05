Греция допустила закупку F-35

5 апреля 2019 22:31 (UTC+04:00)

Греция рассматривает возможность приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения в рамках модернизации своего военно-воздушного флота, заявил в пятницу министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе посещения министром авиабазы Андровида, откуда производятся полеты авиации в рамках многонациональных учений "Возница 2019" (Iniohos), журналисты попросили Апостолакиса прокомментировать заявление Пентагона, что Греция находится среди пяти потенциальных стран-покупателей, которые могут получить новые истребители F-35.

"Вы очень хорошо знаете, что мы, помимо модернизации F-16, находимся в процессе выбора нового самолета, который Греция начнет постепенно получать, чтобы мы могли перейти к новому поколению самолетов. Это заявление (Пентагона) помогает этой перспективе. Мы посмотрим, посмотрим на это, посмотрим на все компоненты и посмотрим, как пойдет", - сказал министр.

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