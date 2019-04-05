Лейбористы призвали Мэй пересмотреть условия Brexit

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании призвала главу правительства страны Терезу Мэй пересмотреть условия соглашения с ЕС по Brexit, чтобы получить поддержку парламента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении официального представителя лейбористов.

"Мы разочарованы тем, что правительство не предложило реальных изменений или компромисса, - говорится в документе, текст которого приводит агентство Reuters. - Мы призываем премьер-министра предложить внести в свою сделку настоящие изменения, чтобы найти альтернативный вариант, который сможет получить поддержку в парламенте и сплотить страну".

Как добавил в интервью Би-би-си теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кир Стармер, позиция партии изложена в письме, направленном правительству. По его словам, лейбористы заинтересованы в продолжении переговоров с правящей Консервативной партией о путях выхода из тупика, в котором оказался процесс Brexit, однако ждут больших уступок со стороны кабмина.

На этой неделе правительство Мэй приступило к переговорам с представителями лейбористов, начало которым положила состоявшаяся в среду встреча премьера с лидером оппозиции Джереми Корбином. Однако ситуация осложняется тем, что ни у тори, ни у лейбористов не наблюдается консолидированной позиции. Обе партии расколоты по вопросу о том, каким должно быть будущее отношений между Великобританией и Евросоюзом.

Депутаты Палаты общин 29 марта в третий раз отклонили проект сделки, который Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами. То же самое они сделали 15 января и 12 марта. Таким образом британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

В пятницу Мэй написала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня. В письме она подчеркнула, что рассчитывает завершить процесс ратификации соглашения о выходе из ЕС до 23 мая, чтобы не проводить в выходящей из сообщества стране выборы в Европарламент. При этом она признала, что если Палата общин не успеет утвердить сделку в указанный срок, Соединенное Королевство будет юридически обязано их провести.

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