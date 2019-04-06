Франция требует от Великобритании ясной позиции по Brexit

Великобритания должна безотлагательно выработать четкую позицию об условиях и сроках выхода из Евросоюза. Об этом заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Динаре (запад страны) по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел стран G7. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter французского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя ситуация не может далее продолжаться, такова позиция Франции, - сказал министр. - Саммит ЕС в марте принял четкое решение: новое продление может быть одобрено только в том случае, если премьер-министр Тереза Мэй представит план, который обоснует эту просьбу о продлении".

По его словам, "также необходимо, чтобы этот план предусматривал четкую и достоверную политическую поддержку". "Будем надеяться, что госпожа Мэй представит ее на саммите ЕС 10 апреля и она будет основана на тех условиях, которые были определены саммитом ЕС 21 марта", - добавил он.

Как подчеркнул министр, "нельзя жить в бесконечном ожидании Brexit". "В определенный момент придется принять решение о выходе, - сказал он. - Британским властям пора понять, что Европейский союз не может позволить себе постоянно тратить свои силы на то, чтобы преодолевать те трудности, которые создает британская политика".

Британской стороне, указал он, "необходимо быстро сообщить нам, каким образом она собирается выходить из данного кризиса".

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