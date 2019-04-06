Полиция задержала в Париже более 40 "желтых жилетов"

Полиция и жандармерия задержала в субботу в Париже 43 человека во время манифестаций протеста "желтых жилетов". Об этом сообщила префектура Парижа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, еще девять манифестантов получили устные предупреждения. Также 14,914 тыс. человек были проверены полицией в превентивных целях.

По состоянию на 18:30 полицейские насчитали на улицах Парижа 3,5 тыс. "желтых жилетов". В прошлую субботу их было 4 тыс. В стране показатель составил 22,3 тыс. против прежних 33,7 тыс.

В настоящее время, как сообщил телеканал BFMTV, самая крупная манифестация, колонна которой прошла многокилометровый путь от площади Республики, достигла конечного пункта - эспланады бизнес-квартала Дефанс в пригороде столицы. Он был специально выбран манифестантами как символическое место, "воплощение социальной несправедливости" - там размещаются штаб-квартиры ряда крупнейших французских и международных корпораций. Организаторы проводили эту манифестацию в знак протеста против роста налогов для простых людей в условиях, когда корпорации получают возможность всячески избегать многих налоговых выплат.

В настоящее время в районе Дефанс находятся крупные силы полиции и жандармерии. Местный крупный торгово-развлекательный центр взят стражами порядка в кольцо оцепления. Манифестанты после нескольких мелких стычек с полицией расходятся.

Ранее в ходе продвижения колонны в районе парижской окружной дороги Переферик полиции удалось быстро пресечь попытки ряда "желтых жилетов" перекрыть на ней движение. Также радикалам не удалось отклониться от указанного им маршрута и пробиться к Елисейским Полям, где проведение митингов и манифестаций было категорически запрещено властями.

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