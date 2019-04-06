"Ювентус" победил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

6 апреля 2019 23:32 (UTC+04:00)

Туринский "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей гол с пенальти забил Пауло Дибала (60-я минута), также отличился Мойзе Кин (84). У гостей забитым мячом отметился Кшиштоф Пёнтек (39). Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за травмы, полученной в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года за сборную Португалии против сербов (1:1).

"Милан" довел серию без побед в чемпионате Италии до четырех матчей. Это поражение стало для команды девятым подряд от "Ювентуса" во всех турнирах. Гол польского нападающего "Милана" Пёнтека стал для него 21-м в текущем сезоне чемпионата Италии, что позволило ему догнать Фабио Квальяреллу из "Сампдории", который являлся лидером турнира по этому показателю.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 31 матче. Туринцы могут оформить чемпионство в воскресенье, если их ближайший преследователь "Наполи", отстающий от них на 21 очко, проиграет "Дженоа". "Милан" идет на четвертой строчке, имея 52 очка после 31 матча.

В следующем матче чемпионата Италии "Ювентус" на выезде встретится со СПАЛом, "Милан" примет на своем поле "Лацио". Оба поединка состоятся 13 апреля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Интер" победил "Милан" в дерби чемпионата Италии по футболу
Другие страны 18 марта 03:30
Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Европа 13 марта 02:04
"Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Спорт 7 марта 02:12
"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт 21 февраля 02:03
"Ювентус" в добавленное время упустил победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии
Спорт 3 февраля 07:07
"Аталанта" разгромила "Ювентус" в четвертьфинале Кубка Италии (ВИДЕО)
Спорт 31 января 06:20
Лента новостей
Пять человек пострадали при стрельбе в окрестностях Чикаго
США 06:28
Пожар в центре Москвы: погибли двое
Россия 05:58
СМИ: В Судане произошли столкновения полиции и демонстрантов
Арабские страны 04:33
Пожар в жилом доме в Париже потушен (ОБНОВЛЕНО)
Европа 03:09
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Восточного Тимора
Другие страны 03:06
Спикер парламента Словакии заявил о недопустимости размещения войск США в республике
Европа 02:41
В Афганистане по меньшей мере ликвидированы 70 боевиков ИГ - СМИ
Другие страны 02:05
Мэй: Великобритания выбирает между сделкой по Brexit и сохранением членства в ЕС
Европа 01:49
Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу
США 01:12