"Ювентус" победил "Милан" в матче чемпионата Италии по футболу

Туринский "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей гол с пенальти забил Пауло Дибала (60-я минута), также отличился Мойзе Кин (84). У гостей забитым мячом отметился Кшиштоф Пёнтек (39). Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не принимал участия в матче из-за травмы, полученной в игре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года за сборную Португалии против сербов (1:1).

"Милан" довел серию без побед в чемпионате Италии до четырех матчей. Это поражение стало для команды девятым подряд от "Ювентуса" во всех турнирах. Гол польского нападающего "Милана" Пёнтека стал для него 21-м в текущем сезоне чемпионата Италии, что позволило ему догнать Фабио Квальяреллу из "Сампдории", который являлся лидером турнира по этому показателю.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 31 матче. Туринцы могут оформить чемпионство в воскресенье, если их ближайший преследователь "Наполи", отстающий от них на 21 очко, проиграет "Дженоа". "Милан" идет на четвертой строчке, имея 52 очка после 31 матча.

В следующем матче чемпионата Италии "Ювентус" на выезде встретится со СПАЛом, "Милан" примет на своем поле "Лацио". Оба поединка состоятся 13 апреля.

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