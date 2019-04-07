Активность "желтых жилетов" во Франции снижается - МВД

7 апреля 2019 00:22 (UTC+04:00)

Манифестации движения "желтых жилетов" в ходе 21-й протестной акции собрали в субботу, 6 апреля, по всей Франции 22,3 тыс. человек, в том числе в Париже - 3,5 тыс., сообщило министерство внутренних дел страны. В прошлую субботу, 30 марта, было зарегистрировано 33,7 тыс. по стране в целом, из них в Париже - 4 тыс, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как и обычно, организаторы оспаривают эти данные и заявляют, что их сторонников на улицах французских городов на этот раз было 73,4 тыс. А во время предыдущей акции они насчитали 102,7 тыс. участников.

К завершению акции префектура полиции Парижа заявила о 43 задержаниях и 14,9 тыс. превентивных контролей и досмотров, хотя французские СМИ называют эти данные предварительными.

Некоторая напряженность возникла в финальной точке одной из манифестаций в парижском квартале Дефанс, когда полиция потребовала, чтобы протестующие расходились. Вместе с тем, по сообщению телеканала TF1, серьезные инциденты в эту субботу во французской столице зарегистрированы не были при массовом присутствии полицейских и жандармов.

Телеканал BFMTV назвал слабой мобилизацию "желтых жилетов" в эту субботу в Бордо - одном из главных оплотов движения, где на этот раз участвовало значительно меньше, чем обычно, манифестантов - около 1,5 тыс.

Небольшая напряженность отмечена в другом знаковом центре "желтых жилетов" - Тулузе.

СМИ сообщили о столкновениях манифестантов с силами порядка и о применении полицией слезоточивого газа в Руане. Некоторые осложнения отмечены в Лилле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция задержала в Париже более 40 "желтых жилетов"
Европа 6 апреля 22:27
Франция требует от Великобритании ясной позиции по Brexit
Европа 6 апреля 18:30
США, Великобритания и Франция заявили о готовности ответить на применение химоружия Сирией
Арабские страны 5 апреля 18:06
Главы МИД стран G7 обсудят во Франции кибербезопасность
США 5 апреля 03:40
Неизвестные унесли из парижского отеля украшения на сотни тысяч евро
В мире 4 апреля 13:55
Власти Франции призвали интернет-корпорации помогать в борьбе с терроризмом
Европа 4 апреля 05:34
Лента новостей
Пять человек пострадали при стрельбе в окрестностях Чикаго
США 06:28
Пожар в центре Москвы: погибли двое
Россия 05:58
СМИ: В Судане произошли столкновения полиции и демонстрантов
Арабские страны 04:33
Пожар в жилом доме в Париже потушен (ОБНОВЛЕНО)
Европа 03:09
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Восточного Тимора
Другие страны 03:06
Спикер парламента Словакии заявил о недопустимости размещения войск США в республике
Европа 02:41
В Афганистане по меньшей мере ликвидированы 70 боевиков ИГ - СМИ
Другие страны 02:05
Мэй: Великобритания выбирает между сделкой по Brexit и сохранением членства в ЕС
Европа 01:49
Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу
США 01:12