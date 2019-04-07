Пожар в жилом доме в Париже потушен (ОБНОВЛЕНО)

Пожар, произошедший в ночь на воскресенье в XIX округе Парижа, устранен, сообщили РИА Новости представители экстренных служб, работающие на месте, передает Trend.

"Пожар устранен", - сказал сотрудник пожарного расчета, сворачивая рукав рядом с пожарной машиной.

Между тем район, в котором находится загоревшийся дом, оцеплен. Рядом со зданием стоят машины экстренных служб со включенными мигалками.

Ранее сообщалось, что в XIX округе Парижа произошел сильный пожар в жилом доме.

По информации ряда СМИ, возгорание сопровождалось взрывом, причина которого к настоящему времени не названа. Группа жильцов дома, где произошел пожар, опрошенные корреспондентом РИА Новости, сказали, что не слышали взрыва.

01:16 (GMT+4) Сильный пожар произошел в здании в 19 округе столицы Франции, около 50 полицейских работают на месте происшествия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, жертв нет.

Как отмечается на сайте телеканала, пожар произошел в здании между первым и пятым этажом.

По данным на 22.30 огонь еще не был локализован.

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